Argentina vê ?Batucada Monumental? "Batucada no Monumental". Desta forma, o jornal esportivo "Olé", celebrou a vitória argentina perante o Brasil nesta quarta-feira, pouco antes da meia-noite. Segundo o site do "Olé", foi "a noite perfeita" e destacou que "no super-clássico do futebol americano, a Argentina, com um primeiro tempo de novela, conseguiu a classificação para a Copa de 2006 diante de seu eterno rival". Além disso, o jornal, famoso por seu costumeiro tom zombeteiro - e freqüentemente agressivo - com o Brasil, afirmou que o jogo desta quarta-feira "teve um sabor a revanche pelo 3 a 1 do encontro da primeira rodada". Os analistas esportivos elogiaram o gol implementado por Roberto Carlos, indicando que o goleiro "Pato" Abondanzieri nem conseguiu reagir perante a velocidade da bola. Segundo o site do jornal "Clarín", o principal do país, "A Argentina inspirou-se diante do Brasil e vai à Copa". O canal 13, colocou na tela os dizeres "A alegria, só da Argentina", enquanto mostrava uma multidão de adolescentes celebrando a vitória. O canal 9 resumiu o resultado com a frase "A Alemanha nos espera". O locutor ressaltou: "esmagamos o Brasil...melhor, impossível". O site do sóbrio e tradicional "La Nación" celebrou de forma contida com a manchete: "A classificação sonhada!. "Uma vitória assim, hein? Com esses jogadores que o Brasil tem...há tempos que eu não via os argentinos tão felizes como hoje", destacava o locutor do canal Fox Sports. No entanto, a celebração na mídia foi breve. Menos de 20 minutos depois do fim do jogo, os canais e rádios voltaram à programação normal. Os assuntos: política e protestos sociais, as outras paixões dos argentinos.