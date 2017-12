Argentina vence a Hungria em Budapeste A seleção da Argentina - que já tem sua vaga assegurada na Copa do Mundo de 2006 - teve dificuldade, mas derrotou a Hungria por 2 a 1 nesta quarta-feira, em amistoso realizado em Budapeste. O time argentino abriu a contagem com Maxi Rodriguez aos 17 minutos do primeiro tempo, mas os húngaros reagiram em empataram com Sandor Torghelle aos 29. O gol da vitória foi marcado por Heinze, aos 12 da segunda etapa. Com a vitória, a Argentina manteve um tabu diante da Hungria com quatro vitórias e um empate. O destaque negativo do jogo ficou por conta da expulsão do meia-atacante Lionel Messi, de 18 anos, que fazia sua estréia na seleção argentina principal. O jogador do Barcelona é considerado a maior revelação do futebol argentino dos últimos anos e eleito o melhor jogador do último Mundial Sub-20.