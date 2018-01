Argentina vence amistoso com Coréia Com o gol do atacante Saviola, a Argentina derrotou a Coréia do Sul por 1 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Seul. Apesar de mostrar um futebol sem muito brilho, diante de um público de cerca de 64 mil pessoas, a seleção argentina terminou com saldo positivo a sua excursão ao Oriente - venceu também o Japão, por 4 a 1, no último domingo.