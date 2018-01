Argentina vence amistoso contra EUA A seleção da Argentina derrotou, neste sábado, os estados Unidos, por 1 a 0, em jogo amistoso disputado no Estádio Orange Bowl, em Miami. O únigo gol foi marcado por Luis Gonzalez, aos 9 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, os argentinos quebram um tabi de 12 anos sem vitória contra os norte-americanos. A Argentina terminou invicta sua excursão de três partidas. A equipe sul-americana venceu Honduras por 3 a 1 e o México por 1 a 0.