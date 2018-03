Argentina vence amistoso contra Marrocos A seleção da Argentina venceu o amistoso contra Marrocos, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Casablanca. Antes do jogo, os jogadores argentinos prestaram uma homenagem a Diego Armando Maradona, que acompanhou o confronto pela TV do hospital em que está internado em Buenos Aires. Ao entrarem em campo, no estádio Mohamed V de Casablanca, os jogadores argentinos levavam uma faixa com os seguintes dizeres: ?Diego, Argentina com você?. Maradona, o maior ídolo do futebol do país, está internado desde o dia 18, mas uma das primeiras coisas que disse quando recobrou a consciência foi desejar sorte à seleção nesse jogo. Ele, inclusive, assistiu ao confronto com o Marrocos pela TV, como informaram funcionários do hospital. Para um público de cerca de 80 mil pessoas, Argentina e Marrocos fizeram um jogo chato no primeiro tempo do amistoso marcado para promover a candidatura marroquina para sediar a Copa de 2010. Na segunda etapa, com a entrada de Riquelme no lugar de Solari, os argentinos melhoraram e fizeram seu gol. Killy González marcou aos 5 minutos.