Argentina vence apertado a Venezuela A Argentina venceu nesta terça-feira a noite por 1 a 0 a Venezuela, pela primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O gol foi marcado por Messi. Com esta vitória, os argentinos dividem a primeira posição com o Brasil, mas perdem no saldo de gols (2 a 1). O próximo jogo dos argentinos é na quinta-feira, contra o Chile. Já a Venezuela pega o Brasil, no mesmo dia.