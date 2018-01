Argentina vence Bolívia no Pré-Olímpico A seleção da Argentina venceu pela primeira vez no Torneio Pré-Olímpico do Chile, ao derrotar a Bolívia, por 2 a 1, neste sábado à noite, em Coquimbo, pela segunda rodada. Com este resultado, os argentinos somam quatro pontos e lideram o Grupo B. O Equador acumula três pontos, Peru tem um, enquanto Bolívia e Colômbia não somam pontos. Arce abriu o placar para a Bolívia aos 16 minutos do primeiro tempo. Tevez empatou para a Argentina aos 45 minutos da etapa inicial. Luis Gonzalez fez o gol da vitória aos quatro minutos do segundo tempo, em uma falha do goleiro boliviano. Os argentinos - que empataram sem gols com o Peru na estréia - voltam a campo quarta-feira para encarar o Equador. Os bolivianos jogam segunda-feira contra a Colômbia.