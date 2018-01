Argentina vence Líbia em amistoso A seleção da Argentina venceu a Líbia por 3 a 1, nesta quarta-feira em Trípoli, em amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. Saviola, Riquelme e Pablo Aimar marcaram os gols do time argentino. Tareq Taib fez o único gol líbio. A partida foi disputada no estádio 11 de Outubro e a Federação Argentina cobrou nada menos que US$ 1 milhão pelo amistoso. A Líbia - que também busca uma vaga no Mundial de 2006 - prepara a equipe para a Copa da África de 2004. Vários amistosos foram realizados nesta quarta-feira, na Europa. Veja alguns resultados República Checa 4 x 1 Turquía Bulgaria 2 x 0 Albânia Finlândia 3 x 0 Islândia Suécia 1 x 2 Croácia Uzbequsitão 1 x 2 Bielorrusia Liechtenstein 1 x 0 Arábia Saudita Eslováquia 2 x 2 Grecia Lituânia 0 x 1 Romênia Dinamarca 1 x 0 Ucrânia Hungria 5 x 1 Luxemburgo Eliminatórias da Eurocopa 2004 Letônia 3 x 0 San Marino Andorra 0 x 2 Estônia Georgia 1 x 0 Russia