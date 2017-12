Argentina vence mais uma na Sub-20 A seleção da Argentina encontrou dificuldades para vencer nesta segunda-feira a frágil equipe de Usbequistão por 2 a 1, na segunda rodada do Mundial da categoria, em jogo válido pelo grupo B. Depois de estrear com uma vitória de virada sobre os espanhóis, na semana passada, os argentinos suaram para derrotar o adversário, que abriu o placar logo aos 4 minutos com Geynrikh. Na segunda etapa, Leandro Fernández marcou aos 35 e Cavenaghi fechou o marcador, de pênalti, já nos descontos.