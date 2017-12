Argentina vence na estréia do Sub-17 Na abertura da Mundial Sub-17, em Turku, na Finlândia, a Argentina não teve dificuldades para conquistar a primeira vitória ? 2 a 0 contra a Austrália ? e confirmar o favoritismo ao título, depois de ficar com o troféu do sul-americano da categoria, disputado em maio, na Bolívia. Ezequiel Garay, aos 6 minutos do primeiro tempo, e Ariel Colzera, aos 24 da segunda etapa, marcaram os gols. Com o resultado, a Argentina lidera o grupo B, com três pontos, já que na outra partida da chave, Nigéria e Costa Rica ficaram no empate por 1 a 1. Ezekiel Bala anotou para os nigerianos, aos 9 minutos do primeiro tempo, e Josimar Arias empatou para a Costa Rica, aos 38 minutos do segundo tempo. Pelo grupo A, em Helsinki, a Finlândia passou por apuros para vencer a China por 2 a 1 e garantir a liderança, já que Colômbia e México ficaram no empate sem gols, no outro jogo da chave. Chen-Jiang abriu o placar aos quatro minutos de partida. Dois minutos depois, Jarno Parikka empatou para os finlandeses. A virada aconteceu somente no segundo tempo, com Tomi Petrescu, aos 19.