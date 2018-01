Argentina vence o Paraguai no Sub-20 A Argentina derrotou nesta terça-feira o Paraguai por 4 a 1 e se classificou em primeiro lugar do Grupo B pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. Os argentinos terminaram com o mesmo número de pontos que a Colômbia, 9, mas no confronto direto entre as duas seleções os argentinos venceram por 2 a 1 e terminaram na liderança do grupo. O Paraguai ficou em terceiro, com seis pontos. Pelo Grupo A, o Brasil, único invicto nesta primeira fase, ficou em primeiro, seguido do Uruguai e do Equador. O hexagonal decisivo começa nesta quinta-feira com a partida entre Uruguai e Argentina. O Brasil estréia na fase decisiva na sexta-feira contra o Paraguai. No mesmo dia o Equador pega a Colômbia. Os próximos jogos da seleção brasileira acontecem no dia 20/01 (Colômbia), 23/01 (Argentina), 25/01 (Equador) e 28/01 (Uruguai). Nesta fase todos jogam Ccontra todos. As quatro seleções melhores classificadas obterão sua passagem para o Campeonato Mundial Sub-20, que começa em 25 de março nos Emirados Árabes Unidos.