Argentina vence Paraguai de virada: 2 a 1 O Paraguai chegou a sonhar com a vitória, mas prevaleceu a técnica e a superioridade da Argentina, que em pouco tempo virou o placar e venceu o adversário por 2 a 1, nesta sexta-feira, na preliminar do jogo entre Chile x Brasil, válido pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Com a vitória, os argentinos mantêm campanha 100% na fase final, com duas vitórias e seis pontos, e estão mais próximos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Os paraguaios permanecem com três. Os gols foram marcados por Jorge Achucarro (Paraguai) e Luciano Figueroa (2).