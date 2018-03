Argentina vence Sub-17 sobre o Brasil A seleção Argentina conquistou na noite deste domingo o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de Futebol ao empatar com o Brasil por 1 a 1, em Santa Cruz, na Bolívia. Foi o segundo título dos argentinos na categoria. O Brasil tem seis conquistas. A partida entre Uruguai e Colômbia, que também aconteceu neste domingo, terminou com a vitória dos uruguaios por 3 a 1. Ariel Colzera marcou, aos 45 minutos do primeiro tempo, para a Argentina após um rebote da defesa brasileira. Aos 18 minutos da etapa final, Arouca empatou para o Brasil com um tiro de fora da área. Além de Argentina e Brasil, a Colômbia também se classificou para o Mundial da categoria que acontece em agosto, na Finlândia. Brasil e Colômbia terminaram com o mesmo número de pontos, 4, mas os brasileiros tiveram melhor saldo de gols.