Argentina vence Venezuela por 3 a 0 A seleção da Argentina precisou de apenas 45 minutos para derrotar a Venezuela, por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, em Caracas, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Aimar aos sete, Crespo aos 25 e Delgado aos 31 minutos do primeiro tempo garantiram a primeira vitória do time de Marcelo Bielsa nas Eliminatórias, após o empate na primeira rodada com o Chile, em Buenos Aires, por 2 a 2. A Venezuela perdera na estréia para o Equador, fora de casa por 2 a 0. Os argentinos voltam a jogar pelas Eliminatórias, dia 15 de novembro, em casa, contra o Bolívia, enquanto, no mesmo dia, os venezuelanos encaram, fora de casa, a Colômbia.