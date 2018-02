Argentina viaja para jogo na Catalunha O técnico José Pekerman aproveita folga na tabela do campeonato local e dos torneios argentinos e fará teste com a seleção da Argentina, quarta-feira, em amistoso com a Catalunha, em Barcelona. Os jogadores convocados para a partida reúnem-se neste domingo em Buenos Aires fazem treino leve em viajam em seguida. O treinador levará vários titulares para a despedida de 2004.