Argentina x Brasil: luta por ingressos Os torcedores argentinos formaram longas filas, desde o início da manhã desta quinta-feira, em frente ao estádio Monumental de Nuñez e no ginásio Luna Park, em Buenos Aires, para comprar ingressos para a partida entre Argentina e Brasil, na próxima quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O interesse pelo jogo é tanto que os bilhetes para o setor de arquibancadas do estádio foram vendidos em poucas horas. Como era esperado, alguns focos de briga foram registrados por causa da longa espera e da impaciência de alguns torcedores. No Luna Park, a confusão foi maior quando um grupo de brasileiros, trajados com a camisa da seleção, apareceram para comprar ingressos. Houve gente, segundo testemunhas, que aproveitou a situação para vender seu lugar na fila quando já se aproximava das bilheterias.