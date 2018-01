Argentina x Brasil não abala árbitro O árbitro uruguaio Gustavo Méndez, que apitará Argentina x Brasil quarta-feira, em Buenos Aires, não está muito preocupado com o possível clima de guerra do confronto que acontecerá no estádio Monumental de Nuñez. ?O termo guerra não corresponde a um esporte tão maravilhoso como futebol. Acho que deveríamos estar falando de uma grande festa que será. Espero que não seja uma guerra?, afirmou Gustavo Méndez, de 37 anos. Além da tradicional rivalidade, Argentina e Brasil irão disputar a liderança das Eliminatórias para a Copa - os argentinos estão com apenas 1 ponto de vantagem sobre os brasileiros. Fora o episódio de racismo envolvendo Desábato e Grafite, que esquentou o clima entre os torcedores dos dois países. ?As especulações (sobre o possível clima de guerra) serão deixadas de lado quando a bola começar a rolar. As duas seleções têm condições de proporcionar um excelente espetáculo?, afirmou o árbitro uruguaio. ?É um sonho poder apitar um confronto tão importante. Espero estar a altura desse espetáculo fora de série.?