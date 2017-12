Argentina x Holanda: clássico para parar o mundo O mundo, pelo menos o mundo do futebol, tem um compromisso nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília): ver a Argentina jogar, em Frankfurt. O adversário é a Holanda, duríssimo, mas a pergunta a ser respondida após os 90 minutos refere-se aos argentinos. É possível repetir a maravilhosa partida do dia 16, quando Sérvia e Montenegro foi humilhada por 6 a 0? Esse é o ponto que transforma esse jogo no mais esperado da primeira fase, com jornalistas de todo o mundo deslocando-se até Frankfurt. É a grande atração, pois os dois times já estão classificados para a segunda fase, com seis pontos. Um empate dá o primeiro lugar à Argentina. E o direito de jogar contra o segundo colocado do Grupo D, provavelmente México. E com poucas possibilidades para Portugal e Angola. Classificados, os treinadores Jose Pekerman e Marco van Basten vão poupar jogadores. É uma certeza, apesar do mistério que fazem. A idéia é que os que têm um cartão amarelo descansem, para que o time esteja completo na fase do mata-mata. A Argentina vai com um ataque novo, sem Saviola e Crespo. Tevez entra na esquerda, mas a escolha de seu companheiro surpreende. Não será Messi, que pinta como nova estrela mundial. A opção foi por Júlio Cruz, jogador de 1,87m da Internazionale de Milão. O homem que fez mais gols do que Adriano na temporada. Outro ausente garantido é Gabriel Heinze, que dará lugar a Gabriel Milito, do Zaragoza. Há ainda a possibilidade da entrada de Scaloni no meio, com a saída de Mascherano ou Cambiasso. Van Basten, pela Holanda, disse ontem que só á noite, após uma reunião com os companheiros de Comissão Técnica é que decidiria quem seria poupado. Dos cinco que têm amarelo, apenas o zagueiro Khalid Boulahrouz, nascido em Marrocos, é que joga. O ponta Robben, o volante Von Bommel, o lateral Von Bronckhosrt e o zagueiro Mathijsen vão descansar. E o lateral Heitinga, contundido também será poupado. ?A Holanda é um grande time e temos muito respeito por esse adversário?, diz Pekerman. ?É um clássico do futebol mundial?, afirma Saviola, mesma opinião exposta por Van Bommel. ?A Argentina é forte e para vencê-la, temos de saber que também somos fortes. Só assim se vence?, declara Van Basten. O clássico é nesta quarta. O mundo espera ansioso. Ficha técnica Argentina x Holanda Argentina: Abbondanzieri; Burdisso, Ayala, Heinze e Sorín; Cambiasso, Mascherano, Maxi Rodríguez, Riquelme; Tevez e Cruz. Técnico: Jose Pekerman. Holanda: Van der Sar; Jaliens, Ooijer, Boulahrouz e De Cler; Van der Vaart, Sneijder, Cocu (Landzaat) e Kuyt; Van Persie e Van Nistelrooy. Técnico: Marco Van Basten. Árbitro: Luis Medina Cantalejo (Espanha) Local: Waldstadion, em Frankfurt Horário: 16 horas (de Brasília)