Argentino apitará São Paulo x Tigres O argentino Daniel Giménez será o árbitro do jogo do São Paulo contra o Tigres, do México, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. A escolha foi definida neste sábado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Ainda na quarta-feira, o Atlético-PR receberá o Santos, na Arena da Baixada, em Curitiba. No entanto, o árbitro, que será brasileiro, ainda não foi definido. No dia seguinte, o Banfield enfrentará o River Plate, em Buenos Aires, com a arbitragem do argentino Horacio Elizondo. Em Guadalajara, no México, o Chivas terá pela frente o Boca Juniors. O paraguaio Carlos Torres será o árbitro.