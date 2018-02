Argentino Conca ganha elogio de Morais após boa estréia O meia Morais elogiou o desempenho do argentino Darío Conca após a vitória do Vasco por 4 a 0 sobre o Villa Rio, no amistoso disputado domingo - foi a estréia do jogador, que empolgou os companheiros e a comissão técnica com os lances criados, além dos dois gols marcados. ?Ele tem muita habilidade e está acima da média. Espero que possamos formar um bom meio-de-campo para que o Vasco conquiste títulos em 2007?, destacou Morais, um dos principais jogadores do time no ano passado, que acabou ficando em São Januário depois que as negociações de transferência para o exterior não deram certo. O desempenho do Vasco no domingo deixou todos motivados, a ponto de o volante Ygor ter feito uma promessa para a torcida: ?Estamos trabalhando para manter o padrão da equipe. A torcida pode ter certeza que vamos lutar por conquistas este ano?, disse.