Argentino Defederico tem estreia adiada no Corinthians

O meia argentino Matías Defederico não poderá fazer sua estreia pelo Corinthians na partida de quarta-feira, contra o Coritiba. A documentação necessária para regularizar o jogador ainda não foi encaminhada pela Associação de Futebol Argentino e, com isso, ele não poderá ser relacionado para o confronto.

Defederico, contratado há duas semanas, já treinava entre os titulares do Corinthians desde a última sexta-feira. A expectativa do técnico Mano Menezes era utilizá-lo já no jogo contra o Coritiba, mas com o atraso em sua regularização Defederico pode ficar de fora também da partida contra o Goiás, no próximo domingo, e estrear apenas no clássico contra o São Paulo, no dia 27 de setembro.

Sem o argentino, Mano Menezes deve escalar o Corinthians nesta quarta-feira com: Felipe; Balbuena, Paulo André, Chicão e Diego; Marcelo Mattos, Jucilei e Elias; Jorge Henrique, Dentinho e Souza.