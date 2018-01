Argentino desiste de defender a Croácia na Copa Hugo Issa, representante do atacante argentino Daniel Bilos, do Boca Juniors, confirmou nesta sexta-feira que o jogador não aceitará a proposta para defender a Croácia na Copa do Mundo da Alemanha. Bilos, que possui a origem croata, ainda espera ser convocado pelo técnico José Pekerman, da Argentina. "A decisão já foi comunicada ao departamento técnico da Croácia. Bilos agradece o carinho, mas ele não vai jogar o mundial ao lado dos croatas", informou Hugo Issa. O agente também lembrou que um dos principais motivos para a decisão de Bilos foram as críticas que ele recebeu de toda a imprensa, principalmente a argentina. Os argentinos estão no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Sérvia & Montenegro e Costa do Marfim. Já a Croácia está no grupo do Brasil, ao lado de Japão e Austrália.