Argentino diz que não jogará mais pelo Leicester: 'Sinto-me traído por Ranieri'

Atual vencedor do Campeonato Inglês, o Leicester City faz uma temporada 2016/2017 muito irregular. Está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e na quarta fase da Copa da Inglaterra, mas já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e faz péssima campanha no atual Campeonato Inglês, em que briga contra o rebaixamento. Nesta segunda-feira, se viu envolto em uma grande polêmica com seu treinador, o italiano Claudio Ranieri, eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2016.

Poucas horas após o treinador afirmar, em entrevista coletiva, que o Leicester City "não quer vender" Leonardo Ulloa, o atacante argentino de 30 anos recorreu às redes sociais para assegurar que não voltará a jogar pelo clube inglês.

"Com todo o respeito pelos torcedores do Leicester, sinto-me traído por Ranieri e desiludido com o clube. Não voltarei a jogar por eles", escreveu, apenas um dia após dar conta da necessidade de se "sentir como um jogador novamente".

Desde 2014 no Leicester City, o argentino soma apenas 18 jogos nesta temporada e, nos últimos dias, foi especulado por Galatasaray (Turquia), Sunderland (Inglaterra) e Alavés (Espanha). No entanto, as negociações não chegaram a um final feliz e o jogador resolveu protestar e afirmar que não defenderá mais o campeão inglês.