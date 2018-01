Argentino é suspenso preventivamente O zagueiro argentino do Quilmes, Leandro Desábato, está suspenso preventivamente por uma partida na Copa Libertadores da América, segundo anúncio feito nesta quinta-feira em São Paulo, pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nicolás Leoz. De acordo com o dirigente, a suspensão poderá ser ampliada, mas vai depender do relatório do árbitro da partida e do delegado da confederação presente ao jogo. ?Antes de receber os relatórios não se pode falar em punição?, afirmou Leoz ao deixar o prédio do 34º Distrito Policial, na zona sul da Capital, onde o jogador está preso desde a noite de ontem. Desábato foi detido logo após a partida entre São Paulo e Quilmes acusado de proceder insultos racistas contra o atacante brasileiro Grafite.