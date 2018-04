Argentino Farías exalta ataque versátil do Cruzeiro O argentino Ernesto Farías está empolgado com a produção do ataque do Cruzeiro. Em dois jogos na Copa Libertadores, o time marcou nove gols, um deles do próprio atacante, na terça-feira, diante do Guarani. Para Farías, essa boa performance se deve à versatilidade do setor ofensivo da equipe.