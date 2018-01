Argentino faz exames no Palmeiras O novo reforço do Palmeiras, o atacante argentino Sergio Gioino (32 anos), esteve nesta segunda-feira em São Paulo realizando exames médicos. Foi uma passagem relâmpago, sem direito a fotos. O jogador retornou nesta segunda mesmo para o Chile. Na quinta-feira, Gioino despede-se de seu time, o Universidad do Chile, enfrentando o São Paulo, pela Libertadores, em Santiago ? no jogo de ida, no Morumbi, fez dois gols mas seu time perdeu por 4 a 2. Só depois se reapresenta no Palmeiras. Candinho afirmou que tem ?ótimas referências? do jogador. ?Puxamos a ficha dele e vimos que é um atacante que faz muito gol. Vimos vídeos, conversei com amigos que conhecem o futebol do Chile. As referências são as melhores?, disse Candinho. Gioino não poderá jogar a Libertadores. ?Isso não importa. Temos de pensar no futuro. Ele será importante no Brasileiro?, disse Candinho.