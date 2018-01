Meia argentino está nos planos do Palmeiras, diz irmão do jogador

Uma das posições em que o Palmeiras mais procura jogadores é a de meio-campista. O time sentiu muito a falta de um jogador de criação nos últimos meses e ele pode chegar da Argentina. O meia Lucas Zelarayán, do Belgrano, tinha tudo acertado com o Grêmio, mas pode parar na equipe alviverde.

A informação é dada pelo irmão do atleta, Javier. Segundo ele, além de Palmeiras e Grêmio, Internacional e Tigres, do México, também estão interessados nele. "Sabemos do interesse desses clubes, mas não queremos dar nenhuma notícia falsa. É preciso esperar. Teremos uma reunião em Buenos Aires, mas ainda não está confirmado. O Tigres não fez proposta, mas já conversou com o presidente do clube", disse Javier, em entrevista à Rádio Guaíba.

Apesar do suposto interesse do Palmeiras e de outros clubes, a tendência é que o meia vá mesmo para o Grêmio. O clube gaúcho contará com a ajuda de investidores para pagar cerca de 3 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos do jogador.

O Palmeiras ainda procura no mercado jogadores que se encaixem dentro de sua necessidade. A ideia é contratar um meia que chegue para ser titular e alguns nomes já foram especulados, como Diego Souza, do Sport, mas o clube, como de praxe, não comenta sobre negociações. A exceção feita pelo presidente Paulo Nobre foi em relação a Lucas Lima e Alexandre Pato. O dirigente negou que exista qualquer possibilidade de negócio.