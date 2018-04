Argentino Messi chega a Buenos Aires para jogo contra o Brasil

O atacante Lionel Messi chegou na noite deste sábado a Buenos Aires para o jogo entre a seleção da Argentina contra o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2010. A presença do jogador no aeroporto de Ezeiza causou tumulto no setor de desembarque dos passageiros da companhia aérea Iberia, e durante vários minutos ele parou par assinar autógrafos acompanhado por um agente de segurança.

Apesar dos treinos da seleção argentina para o jogo começarem na segunda-feira, uma fonte da Federação argentina de Futebol (AFA) disse que o técnico Diego Maradona e Messi se reunirão este domingo. "Estou bem, estou contente de estar aqui", disse o atacante a um grupo de fãs que lhe perguntaram se estava "cansado" após jogar na sexta-feira a final da Supercopa da Europa, e viajar à Argentina.

Messi afirmou que superar o Brasil com a seleção argentina no próximo sábado seria "o melhor" que poderia acontecer a ele nesta fase de sua carreira.

"Ganhamos títulos muito importantes com o Barcelona e ganhar do Brasil seria o melhor, para conseguir a classificação para a Copa", disse.

"Acho que a chave para obter o triunfo será conduzir a bola e sair para buscar o resultado desde o primeiro momento", comentou em um breve diálogo com a imprensa no aeroporto.

"Ganhar o clássico (perante Brasil) e o jogo frente ao Paraguai seria um grande passo para conseguir o objetivo de assegurar a classificação argentina", acrescentou. "É uma alegria imensa jogar em Rosário", comentou em alusão à sede da partida contra os brasileiros.