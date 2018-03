Argentino Milito passa por cirurgia e fica 6 meses fora O zagueiro argentino do Barcelona Gabriel Milito ficará afastado dos gramados por pelo menos seis meses, após ter sido submetido a uma operação no joelho, informou o clube espanhol nesta segunda-feira. O volante da Costa do Marfim Yaya Toure também será operado para um deslocamento de disco que ele vem carregando há algum tempo, assim que a temporada espanhola acabar. Milito sofreu a contusão no ligamento anterior do joelho direito no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester United, no Old Trafford, na semana passada. "Ele passará por uma cirurgia de artroscopia para resolver o problema na semana que vem, e depois estará mais claro quanto tempo ele estará fora de ação. Serão cerca de seis meses", disse um comunicado dos serviços médicos do clube publicado no site do Barcelona. O jogador de 27 anos rompeu o mesmo ligamento em 2001, e aquela lesão foi lembrada quando o Real Madrid desistiu de contratar o jogador, em 2003. O médico do Barça Ricard Pruna disse em entrevista coletiva que a contusão não tem ligação com a anterior. O Barça contratou Milito junto ao Real Zaragoza por um valor de até 20,5 milhões de euros (31,67 milhões de dólares) em julho do ano passado e o argentino foi um dos principais jogadores de defesa da equipe. A lesão de Milito será um grande problema para o técnico Frank Rijkaard, restando três jogos para o final da temporada e com a equipe lutando para garantir o vice-campeonato espanhol e a vaga direta na próxima Liga dos Campeões. (Por Mark Elkington)