Argentino pode jogar pela Croácia contra o Brasil na Copa O atacante do Boca Juniors, o argentino de origem croata Daniel Rubén Bilos, de 25 anos, poderá ser um dos convocados pela Croácia para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha. "Ele é um jogador de classe e não devemos perde-lo", revelou o técnico croata, Zlatko Kranjcar. Bilos passou a ser o principal objeto de desejo da Federação Croata de Futebol (HNS) para a disputa do Mundial da Alemanha. "Tudo indica que a vitória da Croácia sobre a Argentina por 3 a 2, no amistoso da semana passada, influenciou positivamente na decisão de Bilos de jogar conosco", contou Vlatko Markovic, presidente da HNS. O agente de Bilos, Hugo Issa, confirmou que o atacante está decidido e pronto para ser convocado por Kranjcar. "Ele não tem mais paciência para aguardar uma convocação da Argentina e está pronto para ser convocado e defender a Croácia", revelou Issa ao jornal croata Sportske Novosti. A Croácia será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo. Depois, os brasileiros enfrentarão as seleções da Austrália e do Japão, respectivamente.