Argentino supera tumor e assina com Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid oficializou neste sábado a contratação do atacante Ángel Correa junto ao argentino San Lorenzo. O clube havia acertado a chegada do argentino, de 19 anos, em maio, mas a negociação acabou sendo interrompido em razão de um problema cardíaco do jogador.

Durante o exame médico necessário para a assinatura do contrato, foi descoberto que Ángel Correa tinha um problema cardíaco. Com um tumor benigno no coração, o atacante foi operado com êxito em Nova York. Depois, ele realizou a sua recuperação em Madri, sob supervisão dos médicos do clube espanhol e também do San Lorenzo.

Recuperado, Ángel Correa começou a treinar no seu novo time em novembro e agora teve a sua contratação finalmente oficializada junto ao San Lorenzo e assinou contrato por quatro anos e meio com o Atlético de Madrid.

A tendência, porém, é de que o argentino não seja aproveitado imediatamente pelo atuais campeões espanhóis, que podem cedê-lo por empréstimo para o Rayo Vallecano, de acordo com informações da imprensa espanhola. De qualquer forma, Ángel Correa, campeão da Copa Libertadores desse ano, poderá retomar a sua carreira no futebol.