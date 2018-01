Argentino vai apitar Brasil x Colômbia A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou nesta quinta-feira a relação dos árbitros para as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Para a partida de estréia do Brasil, contra a Colômbia, domingo, em Barranquilla, a confederação escalou o argentino Horácio Elizondo. Os auxiliares, também argentinos, serão Claudio Rossi e Jorge Rattalino. Para o segundo jogo do Brasil, dia 10, em Manaus, contra o Equador, o árbitro seráo venezuelano Luis Solorzano. Veja a relação dos árbitros para as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas: Dia 06/09: Equador x Venezuela - em Quito. Árbitro: Rubén Sellman. Assistentes: Jorge Díaz Galvez e Héctor Poblete (chilenos) Argentina x Chile - em Buenos Aires Árbitro: Ubaldo Aquino. Assistentes: Nelson Cano e Celestino Galván (paraguaios) Peru x Paraguai - em Lima Árbitro: Héctor Baldassi. Assistentes: Rodolfo Otero e Alberto Barrientos (argentinos) Dia 07/09: Uruguai x Bolívia - Montevidéu. Árbitro: Gilberto Hidalgo. Assistentes: Jorge James e Juan Sulca (peruanos) Colômbia x Brasil - Barranquilla Árbitro: Horacio Elizondo. Assistentes: Claudio Rossi e Jorge Rattalino (argentinos) Dia 09/09: Venezuela x Argentina - em Caracas Árbitro: Martin Vázquez. Assistentes: Fernando Cresci e Walter Rial (uruguaios) Chile x Peru - Santiago Árbitro: Horacio Elizondo. Assistentes: Darío García e Juan Rebollo (argentinos) Dia 10/09: Bolívia x Colômbia - em La Paz Árbitro: Paulo César Oliveira. Assistentes: Jorge Oliveira e Walter Reis (brasileiros) Paraguai x Uruguai - Assunção Árbitro: Oscar Ruiz. Assistentes: Jorge Arango e Dember Perdomo (colombianos) Brasil x Equador - em Manaus Árbitro: Luis Solorzano. Assistentes: Rafael Yanez e Gerardo Quintero (venezuelanos).