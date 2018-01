Argentino vai apitar Brasil x Uruguai A seleção brasileira Sub-23 enfrenta neste domingo às 17 horas o Uruguai, pela terceira rodada da primeira fase do Pré-Olímpico. O jogo será apitado pelo árbitro argentino Cláudio Martin, ao lado dos auxiliares Juan Carlos Rebollo (ARG) e Carlos Julio Sierra (COL). O Brasil lidera o grupo A com seis pontos ao lado do Chile.