Argentino vai torcer contra o Boca Único argentino atuando no futebol paulista, o volante Diego Loscri, do Guarani, de Campinas, acompanhará com atenção a decisão da Copa Libertadores, entre Once Caldas e Boca Juniors. No entanto, ao contrário do que seria esperado, sua torcida não estará com os argentinos. Torcedor ferrenho do Racing, de Avellaneda, ele considera o Boca como rival. "Na verdade, minha torcida estará um pouco dividida, pelo Boca representar o futebol argentino. Mas acharia bastante interessante uma vitória do Once Caldas, até porque o Boca tem conquistado muitos títulos nestes últimos anos", disse, com a cara típica de quem torcerá contra o rival. Loscri estará na torcida, contra ou a favor, junto com seus companheiros argentinos que atuam no futebol brasileiro, Raúl Estévez, do Botafogo, e Gavillán, do Paysandu. Raul "Pipa" Estévez, com certeza torcerá para o Boca, clube que defendeu até maio deste ano. Quando ainda atuava no futebol argentino, pelo Racing, Loscri teve a oportunidade de enfrentar o Boca Juniors algumas vezes mas, ao falar dos resultados, deixou claro que os representantes do bairro de La Boca, na capital, tiveram melhor desempenho. Por outro lado, Loscri tem um jogo inesquecível contra os rivais. Em 2001, contra um time forrado de craques - Riquelme, Pallermo e companhia - o Racing venceu por 2 a 1 e "levou seus torcedores à loucura", conta o volante que tem ficado em segundo plano no Brinco de Ouro. Diego Loscri, que chegou à Avellaneda com cinco anos e por isso tem o Racing no coração, já teve a oportunidade de disputar a Copa Libertadores por dois times diferentes, mas que nunca lhe renderam boas campanhas. Tanto pelo Racing, quanto pelo The Stron gest - time boliviano pelo qual jogou por três meses em 2003 - ele não passou da primeira fase. Ele lembra, porém, que o Boca Juniors tem tradição na Libertadores e que pode complicar o adversário "com o nosso estilo argentino de jogar". Loscri diz que o Boca representa bem o futebol do seu país, com forte marcação no meio campo e sem espaço nenhum para os atacantes. "Aqui no Brasil os jogadores passeiam em campo. Lá não dá para pensar que já tem um adversário nas costas", completou.