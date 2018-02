Argentino vence na estréia em Miami O tenista argentino José Acasuso foi bem em sua estréia no Masters Series de Miami - o segundo da temporada - ao derrotar nesta quarta-feira o austríaco Jurgen Melzer por dois sets a zero. O argentino dominou amplamente e venceu a partida com parciais de 6-4 e 6-3. Na segunda rodada, porém, ele não terá vida fácil. Vai enfrentar o seu compatriota David Nalbandian, que fará a sua estréia. O outro argentino que estreou hoje não teve a mesma sorte. Agustin Calleri começou bem e venceu o primeiro set do jogo contra o espanhol Alberto Martín por 3/6, mas permitiu a virada, perdendo os dois sets seguintes: 6-3 e 7-6(7-3). O espanhol David Ferrer também passou pela primeira rodada. Derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber também em dois sets: 6-2 e 7-6 (8-6). Veja os resultados: José Acasuso (ARG) x Jurgen Melzer (AUT): 6-4 e 6-3. Robby Ginepri (EUA) x Filippo Volandri (ITA): 7-6 (7-4) e 6-1. David Ferrer (ESP) x Philipp Kohlschreiber (ALE): 6-2 e 7-6 (8-6). Hyung-taik Lee (COR) x Thomas Enqvist (SUE): 3-6, 6-4 e 6-3. Alberto Martín (ESP) x Agustín Calleri (ARG): 3-6, 6-3 e 7-6(7-3). Irakli Labadze (GEO) x Younes El Aynaoui (MAR): 6-4, 1-6 e 6-1.