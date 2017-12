Argentino vira titular no Guarani O técnico Joel Santana, do Guarani, vai ter que controlar seus comentários no estádio Brinco de Ouro sobre o que pensa dos jogadores argentinos que estão no Brasil. É que o volante argentino Loscri deve ser a grande novidade do time de Campinas para o jogo contra o Oeste, em Itápolis, quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. No começo da temporada, no desespero, a diretoria contratou dois argentinos através de fitas de vídeo: o volante Loscri e o meia Liberman. Quando chegou ao clube para substituir a Barbieri, o carioca Joel Santana foi logo soltando a língua ferina contra os estrangeiros. "Argentino no Brasil é piada, porque se eles fossem bons estariam jogando lá no país deles", disse a vários diretores. Mas o futebol eficiente e de garra de Loscri estão obrigando o técnico a evitar novos comentários. O argentino marcou o gol da vitória sobre o Ituano, em sua última apresentação pelo Campeonato Paulista, e agora deve ganhar uma camisa no time com a suspensão de Roberto. Baixinho e cabeludo, Loscri ganhou dos companheiros o apelido de Jesus e também a admiração do técnico. "Ninguém dá nada para ele, mas em campo é um guerreiro", avalia Santana. Além da garra do argentino, o Guarani precisará melhorar muito seu futebol em Itápolis. Até agora o time decepcionou, somando apenas seis pontos dentro do Grupo 2, ocupando a modesta oitava posição. Depois da cansativa viagem até Cacoal, em Rondônia, que durou 15 horas, o time treinou fisicamente sexta-feira e sábado, ganhando folga no domingo. Joel Santana, porém, como todo bom carioca, seguiu direto para o Rio de Janeiro, afinal de contas ninguém é de ferro. Mas ele prometeu comandar o coletivo desta segunda-feira à tarde no Brinco de Ouro.