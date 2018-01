Argentinos destacam baile sobre Brasil ?Sigo dançando. Não tem desculpas, Brasil. A seleção (argentina) deu um baile em um primeiro tempo luxuoso?. Essa é a manchete do jornal Olé, o principal diário esportivo da Argentina, que dá a medida exata de como os argentinos viram a vitória de sua seleção contra o Brasil por 3 a 1, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A classificação assegurada para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, é encarada pelos jornais argentinos como um fato secundário. O que valeu mesmo foi ganhar dos rivais. ?A seleção gozou com o Brasil e foi ao Mundial?, estampa a manchete do Clarín, um dos diários mais vendidos do país. No Diário Popular, o título é ?Baile mundial?. O La Nación, jornal mais popular da Argentina, também não deixou de elogiar o futebol da seleção, especialmente no primeiro tempo. ?Fantástico. Ao Mundial, com passagem de primeira. Se algum dia a seleção argentina tiver que promover bondades no futebol em algum lugar do mundo, poderá mostrar o vídeo do primeiro tempo de ontem (quarta-feira) como um produto irresistível, quase impecável?. Surpresa - Uma enquete feita pelo site do jornal Clarín, o maior do país, mostrou que nem os torcedores argentinos acreditavam numa vitória como essa sobre a seleção brasileira. ?Você esperava tanta diferença o Brasil??, perguntou o diário. Dos 16.424 participantes, 77,8% disseram que não.