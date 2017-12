Argentinos e alemães brigam após provocação de Bierhoff Assim que terminou a decisão por pênaltis entre Argentina e Alemanha, nesta sexta-feira em Berlim, uma grande confusão foi instaurada em campo. Assim que foi consolidada a vitória do time da casa por 4 a 2 (após empate por 1 a 1 nos pênaltis), o diretor técnico e ex-jogador Olivier Bierhoff provocou os adversários, dando início assim a uma discussão generalizada e muito tumulto. Todos os que estavam no campo do Olympiastadion foram envolvidos no tumulto, seja para tentar brigar e até para separar os que estavam discutindo. Jogadores dos dois times trocaram empurrões e xingamentos, mas ninguém partiu para a agressão. Até mesmo o árbitro da partida, o eslovaco Lubos Michel, teve que intervir para acabar com o problema. Os cerca de 72 mil torcedores presentes ao estádio assistiram à confusão e vaiaram o time argentino assim que a confusão acabou, no momento em que saiam do campo. Agora, eles aguardam o adversário na final. Já a Argentina volta para casa.