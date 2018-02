Argentinos e uruguaios buscam rumo Depois de sete rodadas das Eliminatórias, Argentina e Uruguai procuram rumo. Com dois títulos mundiais cada uma, essas seleções importantes da América do Sul vivem fase de transição. Sem contar as críticas, dúvidas e desconfiança que provocaram com os últimos resultados. A situação mais delicada é a do Uruguai. A antiga ?Celeste Olímpica? (medalha de ouro nos Jogos de 24 e 28) se apresenta como candidata a saco de pancadas da região, na fase de classificação para a Copa de 2006. Até agora, foram quatro derrotas, todas embaraçosas, mas a pior foi a surra de 5 a 0 para a Colômbia, ontem, em Barranquilla. Antes, havia perdido por 4 a 1 para o Paraguai, em Assunção, e caiu por 3 a 0 para a Venezuela e por 3 a 1 para o Peru, em Montevidéu. Há ceticismo em torno do poder de reação da equipe dirigida por Jorge Fossatti, que substituiu Juan Carrasco após o vexame diante dos venezuelanos. Sensação semelhante, embora em menor escala, têm os argentinos. A derrota para o Brasil (3 a 1) e o empate em casa com o Paraguai (0 a 0) tornaram mais frágil a situação de Marcelo Bielsa. Aumenta a reprovação ao técnico e não se descarta a possibilidade de ser demitido antes do fim das Eliminatórias. Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol Argentina, diz que não é o momento de troca, mas admite que, "no futuro", pode apelar para Carlos Bianchi, técnico do Boca.