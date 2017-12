Argentinos eliminam mexicanos com números quase iguais O surpreendente México quase aprontou para cima da argentina em um jogo de números muito equilibrados. Porém, a Argentina espantou a zebra e passou às quartas-de-final com um gol - na prorrogação - de Maxi Rodríguez, neste sábado, em Leipzig. A partida foi muito concentrada no meio campo, característica que resultou em tempo de posse de bola parecidos, com 51% para os sul-americanos e 49% para os mexicanos. Além disso, uma quase igualdade nos números de finalizações. A argentina chutou 11 vezes contra a meta de Oswaldo Sánchez. O México finalizou 12 no gol de Abbondanzieri. Mas o nível de acertos foi bem fraco, com vantagem para Argentina, que acertou cinco chutes contra somente três do México. Até o número de faltas foi praticamente o mesmo: 23 cometidas pela equipe do técnico José Pekerman e 28 para o time de Ricardo Lavolpe. Nos cartões amarelos o México foi mais vezes advertido, com quarto. Os argentinos levam dois. Porém, no final, quem fez a diferença foi Maxi Rodríguez, que fez um golaço aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação e pelo gol que garantiu a vitória, foi eleito o melhor jogador de uma das partidas mais parelhas deste Mundial. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Argentina, 11; México, 12 Finalizações certas: Argentina, 5; México, 3 Faltas cometidas: Argentina, 23; México, 28 Cartões amarelos: Argentina, 2; México, 4 Cartões vermelhos: Argentina, 0; México, 0 Escanteios: Argentina, 6; México, 5 Impedimentos: Argentina, 8; México, 2 Posse de bola: Argentina, 51%; México, 49% Melhor jogador da partida: Maxi Rodríguez (Argentina) (Com fifaworldcup.com)