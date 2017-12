Argentinos enaltecem River Plate e destacam confusão Os principais jornais argentinos destacaram, nesta sexta-feira, a vitória do River Plate contra o Corinthians pela oitava-de-final da Libertadores como heróica e deram grande enfoque para a confusão que aconteceu no final da partida, quando torcedores corintianos tentaram invadir o gramado do Estádio do Pacaembu. O jornal La Nación destacou em sua capa que o "River fez história e em São Paulo se estabeleceu o caos". A atuação da Polícia Militar foi elogiada pelos argentinos. Para eles, se não houvesse uma intervenção como a ocorrida no Pacaembu, a situação teria se descontrolado por completo. O diário esportivo Olé afirmou que o River teve uma atuação bonita e brilhante e foi claramente superior ao Corinthians na partida. A publicação também destacou a confusão causada pelos corintianos, dizendo que tudo foi um pesadelo e que as conseqüências poderiam ser trágicas. Já o River Plate destacou em seu site que o clube "foi um Timão no Pacaembu", afirmando que os jogadores foram corajosos e que a classificação obtida pela equipe foi heróica. Com a vitória sobre o Corinthians, o River segue na Libertadores e vai enfrentar o Libertad, do Paraguai, pela fase quarta-de-final.