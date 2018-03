Argentinos enaltecem "triunfo histórico" Os jornais argentinos usaram e abusaram da vitória e classificação do River Plate para colocar o futebol argentino acima do brasileiro. A exibição do time de Manuel Pellegrini foi considerada ?de alto nível?. Para os especialistas, o River jogou ?como time grande e alcançou um triunfo histórico?. ?Samba do River?, destacou o diário Clarín, reconhecendo que os argentinos jogaram muito e não se abateram com a pressão corintiana. ?Essa imagem, com alguns jogadores cantando e bailando no meio do enorme Morumbi calado, já diz tudo. O River jogou futebol de sobra para chegar às quartas-de-final da Libertadores?, dizia uma das legendas das fotos da edição desta quinta-feira. O La Nación preferiu dar ênfase ao fato de o River ser o primeiro clube argentino a avançar na Libertadores com uma vitória no Brasil: ?Um triunfo histórico.? O jornal destaca o espírito de reação dos jogadores do River depois de sofrerem o gol logo aos oito minutos. Sempre jogando unidos, e não abusando do individualismo, a exemplo do que aconteceu com os brasileiros. Segundo o diário sensacionalista Olé, a equipe argentina deu uma grande lição de futebol ao Corinthians, que novamente se preocupou apenas em bater. ?Jogou como se estivesse em casa e, como havia feito no jogo de ida, reverteu o placar com gols de Demichelis e Fuertes.? Mas em todos os jornais, a atuação do meia Andrés D?Alessandro foi incontestável. Mais uma vez, o garoto de 22 anos foi apontado como o grande personagem da partida. Além de comandar a equipe argentina ao lado de Coudet, D?Alessandro não reagiu diante das provocações dos jogadores do Corinthians, que terminou com apenas nove em campo. O meia argentino, que está se transferindo para a Juventus, da Itália, mostrou muita malandragem na expulsão do lateral Roger.