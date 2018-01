Argentinos estão preocupados após derrota da seleção Uma derrota que gerou um tsunami de dúvidas. Essa foi a reação da imprensa argentina depois dos 3 a 2 sofridos para a Croácia, na quarta-feira. A equipe dirigida por José Pekerman preocupa os argentinos. Até mesmo Julio Grondona, presidente da AFA (Associação de Futebol da Argentina) não poupou críticas à seleção. ?Para mim, é preocupante que o time sempre se perca no final do jogo, como foi contra a Croácia e contra a Inglaterra (no final do ano passado?, disse o dirigente. ?Agora é preciso que todos tenham tranqüilidade o suficiente para solucionar os problemas.? As críticas se voltaram também ao goleiro Abbondanzieri, que não esteve bem diante dos croatas. Grondona, porém, preferiu poupá-lo. ?Até ontem o Abbondanzieri era o goleiro que tinha a confiança de todos. Por isso acho que as críticas a ele são injustas.? Segundo o técnico José Pekerman, a má atuação do goleiro pode ser explicada pela falta de entrosamento entre os zagueiros. ?Aconteceu porque não temos jogado sempre com a mesma defesa?, disse Pekerman. As palavras do técnico argentino fazem coro com a opinião dos torcedores. De acordo com pesquisa realizada pelo jornal La Nación, em seu site, a grande responsável pelo desempenho da equipe é a instabilidade da defesa. Para os argentinos, muito disso se deve às ausências do zagueiro Roberto Ayala e do volante Javier Mascherano, que se recuperam de contusões.