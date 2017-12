Argentinos exaltam o ?melhor do mundo? Um dia depois do Boca Juniors conquistar o seu terceiro título Intercontinental ao vencer o Milan nos pênaltis (3 a 1), domingo, jornais do mundo todo exaltaram a façanha do time argentino, mas apenas a imprensa local o destacou em suas páginas principais como o ?melhor do mundo?. ?Boca, campeão do mundo?, foi o título do jornal Clarín, que deu ênfase a atuação do goleiro Abbondanzieri. Já o diário esportivo Olé chama o técnico Carlos Bianchi de ?Todo poderoso?, enquanto o La Nación sentencia: ?O melhor de todos?. Os jogadores chegam a Buenos Aires nesta terça-feira pela manhã, todos de cabelos tingidos de loiro, como prometeram caso conquistassem o título. O único que não retorna à Argentina é Battaglia, que vai ser apresentado ao seu novo clube, o Villarreal, da Espanha.