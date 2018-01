Argentinos ironizam derrota do Brasil A imprensa esportiva argentina não perdeu a oportunidade de comentar - e, de certa forma, comemorar - a derrota da seleção brasileira ontem para Honduras por 2 a 0. Os maiores rivais dos brasileiros no futebol fizeram questão de dizer que Honduras venceu graças ao poder de sua camisa azul e branca, as mesmas cores da camisa argentina. E também pelo fato de ser a substituta da Argentina, que desistiu que disputar a Copa América. Ou seja, a vitória de Honduras foi, para os argentinos, como se eles mesmos estivessem em campo, derrotando o Brasil. O jornal Olé, de Buenos Aires, por exemplo, estampou em sua manchete: ?Honduras ganhou com a camisa?. A reportagem diz que a seleção hondurenha foi ?sublime?, acrescentando: ?Venceu com a camisa, azul e branca, com a camisa argentina, bateu o Brasil e provocou uma das piores humilhações de sua história?. Para o Clarín, o maior jornal da Argentina, a atuação da equipe hondurenha ficou acima de todas as expectativas. O jornal La Nación também ressaltou o desempenho da seleção de Honduras, que, além de ter sido convidada para disputar o torneio, ainda sofreu com o doping do jogador Oscar Lagos. ?Derrubou os prognósticos e eliminou o Brasil, o último bicampeão.?