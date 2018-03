Argentinos levam vantagem nas decisões Os argentinos levam vantagem nos confrontos com os brasileiros nas finais da Libertadores da América. Em nove encontros, venceram seis contra apenas três do Brasil. Amanhã, na décima decisão entre clubes dos tradicionais rivais sul-americanos, a Argentina com o Boca Juniors pode ampliar a série de conquistas sobre os times brasileiros. Basta um empate com o Santos, no Morumbi ? ou uma derrota por um gol de diferença. Outro número favorável aos clubes da Argentina contra os do Brasil na Libertadores: 19 títulos a 11. Leia mais no Jornal da Tarde