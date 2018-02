Argentinos pedem apoio da torcida Os jogadores da seleção argentina não querem que a derrota para o Brasil abale a torcida no próximo compromisso pelas Eliminatórias ao Mundial/2006: o Paraguai, domingo, no Estádio Monumental de Nuñez. Nesta sexta, foi a vez do ala direito Zanetti defender o grupo. "O torcedor deve ter orgulho de sua seleção. Não traímos nosso estilo, jogamos de igual para igual com o Brasil e temos tudo para vencer o Paraguai." Zanetti minimizou a derrota diante da seleção brasileira. "O resultado foi mentiroso, não vou me cansar de repetir isso", disse o jogador, que completou. "A vitória dos brasileiros aumentou a distância entre o time e a torcida, mas acredito na personalidade do plantel. Se jogarmos bem, a torcida voltará a nos apoiar." O ala lamenta o calendário das Eliminatórias. "Em quatro dias, temos dois jogos complicados. O futebol paraguaio evoluiu. Sofreu mudanças gerais que melhoraram seu jogo." O time terá duas novidades: Ayala, que cumpriu suspensão no Mineirão, entrará no lugar de Heinze. E César Delgado, machucado, será substituído por Mariano Gonzalez. No Paraguai, o capitão Gamarra deu um susto na comissão técnica. Na madrugada desta sexta, o zagueiro foi internado com uma intoxicação alimentar, mas não desfalca o time no jogo de domingo. O médico Carmelo Gonzalez deu a explicação. "Aparentemente, foi um alimento não identificado, consumido à noite, e que produziu transtornos intestinais, desidratando-o rapidamente, mas não foi uma infecção grave." O meia Paredes, machucado, não vai jogar.