Argentinos querem Tevez e Messi na Copa Os argentinos querem Tevez e Messi na seleção que disputará a Copa do Mundo na Alemanha. Os dois atacantes foram os mais votados na eleição promovida pelo diário La Nación. Tevez e Messi, jovem atacante do Barcelona, foram os mais votados. Receberam 5.838 votos cada um. O meia Riquelme ficou em terceiro, com 5.792.