Argentinos se preparam para desafiar toda a Alemanha ?Nós vamos entrar em campo para enfrentar todo um país e não apenas um time de futebol, mas estamos preparados para isso.? A frase de Saviola demonstra a maneira como os argentinos encaram a partida desta sexta-feira contra os alemães, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. A Argentina sabe que será visitante, e que os gritos de sua fanática torcida serão sufocados por outros falando da força alemã, mas não parecem preocupados com isso -alguns, como Tevez e Messi, chegam a dizer que preferem essa pressão, que se sentem bem assim e que isso facilita o jogo para os argentinos. O técnico José Pekerman, no entanto, tem certeza de que sua equipe pode vencer.?Para mim, há dois favoritos nesse jogo. Ninguém leva vantagem. São dois campeões do mundo?, diz, recusando-se a falar em ?final antecipada?, como lhe perguntaram alguns repórteres. ?A Copa só tem um favorito, que é o Brasil. Eu já dizia isso antes de chegar aqui e nada aconteceu para que mudasse de idéia. E há também a França e a Itália com boas possibilidades. É duro, mas alguns campeões ficarão pelo caminho.? Para que não seja a sua Argentina, Pekerman aposta muito na mística da camisa. Na capacidade - da qual todo argentino se vangloria - de superar as dificuldades, mostrando raça em campo. E bom futebol também. ?Vejo alguns sinais das seleções campeãs do mundo de 1978 e de 1986 nesses jogadores que estão aqui agora. É uma honra representar um futebol tão vencedor como esse?, disse nesta quinta-feira, dia em se completam 20 anos do título de 1986, conquistado com um 3 a 2 sobre a mesma Alemanha de hoje. Riquelme em alta Pekerman surpreendeu ao analisar o futebol mostrado até agora por Riquelme, que vem sendo criticado por não chamar o jogo e, assim como outros camisas 10 na Copa, não mostrar tudo o que dele se esperava. ?Ele está fazendo um excelente Mundial. Está em um nível bem alto. O que é preciso saber é que é difícil entender o futebol de Riquelme. Sempre foi?, disse. O técnico, que aposta todas as suas fichas no meia do Villarreal, negou que tenha tido uma conversa particular com o jogador para cobrar dele mais empenho. ?Desminto essa conversa. Nunca houve?, disse enfaticamente, longe de seu estilo sempre calmo.