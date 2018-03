Argumento do São Paulo é frágil, diz STJD O São Paulo não conseguiu ganhar em campo do Goiás e nem tampouco na Justiça Esportiva. O clube entrara com mandato de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na noite de segunda-feira, a fim de impedir a realização do jogo Goiás x Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Alegava que o atleta Marabá, do clube goiano, atuara de forma irregular em jogo disputado semana passada, no Morumbi. A partida terminou empatada por 1 a 1, resultado que eliminou o São Paulo da competição. Nesta terça-feira, o presidente do STJD, Luiz Zveiter, indeferiu o pedido. Em seu despacho, ele sustentou que a liminar num mandato de garantia só é concedida quando há "manifesta ilegalidade ou abuso de poder". De acordo com Zveiter, o São Paulo não apresentou nenhum documento como prova consistente da acusação, "que justificasse o cancelamento do jogo" entre Goiás e Cruzeiro.